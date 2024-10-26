Polisi gördü camdan atladı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Polisin radarına takılan 3 şüpheli teknik ve fiziki takip sonucu kaldıkları yerde bir bir yakalandı.

24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah Ç., uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma suçlarından 20 yıl 9 ay ile aranan Ahmet D. ve çekle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçlarından 5 yıl hapis cezası bulunan İncifer Ö., teknik takip sonucu yakalandı.

Farklı adreslerde kayıtsız kaldığı tespit edilen İncifer Ö.'nün bulunduğu adrese operasyon düzenlenirken, ekipleri karşısında gören şüpheli 2. Kattan aşağı atladı. Ayağı kırılan şüpheli önce hastaneye ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yapılan operasyonların hız kesmeden devam edileceğini, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ara vermeden çalışacağının altını çizdi.