Polisi görünce 2. kattan atladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'gece vakti silahla yağma', 'evden hırsızlık', 'basit yaralama' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçlarından 5 adet yakalama emri ile aranan ve 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.T.'nin (26) adresini tespit etti.

Ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Ekipler eve girerken, şüpheli polisleri görünce 2. kattaki evin balkonundan aşağı atladı. Yaralanan şahıs, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.