Polisi harekete geçiren kamyonun sürücüsüne ceza yağdı

Olay, Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerinde seyir halinde olan plakasız ve çadır yüklü kamyondan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Bunun üzerinden kamyondan inip kaçmaya çalışan biri yabancı uyruklu, iki kişiyi polis ekipleri yakaladı. Kamyonun çalıntı olabileceğini de değerlendiren ekipler yaptıkları çalışmada, kamyonun çekme belgeli araç olduğunu tespit etti.

Detaylı incelemeye alınan kamyonun sürücüsüne 34 bin 813 TL, para cezası uygulandıktan araç sahibine teslim edildi.