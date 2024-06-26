Polisi karnından vuran fenomen Büşra Karademir'in ifadesi ortaya çıktı: Dudakların çok güzel dedi ve...

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Polisi karnından vuran fenomen Büşra Karademir'in ifadesi ortaya çıktı: Dudakların çok güzel dedi ve...

Tacizci polisin "dudakların çok güzel. Sarıl bana sevgili olalım" şeklindeki sözlerle taciz ettiği fenomen Büşra Karademir'in ifadesi ortaya çıktı.

İzmir'de, boşanma aşamasında olan eşi tarafından tehdit edilen sosyal medya fenomeni Büşra Karademir, polis Süleyman Ay'ı evinde taciz girişimi sonrası vurdu.

Olay, 31 Ocak 2024'te gerçekleşti. Karademir, eşinin tehditleri üzerine yardım çağrısında bulundu ve ifade işleminden sonra evine döndü.

İddialara göre, Ay, Karademir'i taciz etti ve zorla öpmeye çalıştı, bu sırada Karademir silahı alıp Ay'ı vurdu ve yardım istedi. Diğer polis memuru Ş.M., Ay'ın kadınlarla samimi olmaya çalıştığını belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ay için 14 yıldan 36.5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Karademir ise 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Karademir'in avukatları, müvekkilinin masumiyetinin ortaya çıkacağına inanıyor.

Ay ve Karademir yakında mahkemeye çıkacaklar.

"DUDAKLARIN ÇOK GÜZEL"

Beylik silahını ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne bırakan polis memuru Süleyman Ay, iddiaya göre, fenomen Büşra Karademir'i köşeye sıkıştırarak cinsel tacizde bulunduğu bildirildi.

Sonrasında genç kadına "dudakların çok güzel. Sarıl bana sevgili olalım" dedi.

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