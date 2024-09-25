Polisi şehit eden katil ile ilgili bir dizi ihmaller zinciri yaşanmış 'Her biri ayrı bir skandal!'

19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, polisten kaçarken kendisine engel olmaya çalışan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı başından vurarak şehit etmişti. Olaya ilişkin yeni gelişmeler belli olurken, olay öncesi ihmaller zinciri ise dikkat çekiyor. Gazeteci Emrullah Erdinç, yayınladığı bir videoda katilin, olay öncesi karakoldan atlayarak kaçtığını söyledi. Ayrıca adli kontrol kararını da katilin ihlal ettiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU

22 Eylül 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde olay gerçekleşti. Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açmıştı. Polis memurlarının da karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı.

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Katil hakkında ise yeni gelişmeler yaşanırken ihmaller zinciri de ortaya çıktı. Olay öncesi katilin, polis karakolundan kaçtığı belirtilirken, yaralama suçundan 19 Temmuz 2024 tarihinde üç ay süreyle karakola haftada iki kez imza vermesi şeklinde adli kontrol kararı verildiği ancak imza vermediği tespit edildi.

SOYKAN: AVLUDAN ATLAYARAK KAÇMIŞ

Gazeteci Emrullah Erdinç, bir yayında ihmal zincirini şu ifadeler ile anlattı:

“İhmal zinciri aslında burada başlıyor. Yunus Emre Geçti olaydan önce motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanmış. Polis karakolunun nezarethanesine koyulmuş. Tutanaklarda, yaralanan anne Pınar Geçti polis merkezine oğluna yemek getiriyor. Bu sebeple oğlu ile de görüşüyor. Avluya çıkartılarak bahçe alanına getiriliyor. Ve bahçede yemek yemesine izin veriyorlar. Elleri de kelepçesiz. Daha sonra suç makinası dediğimiz Yunus Emre Geçti, yemeği yedikten sonra annesini avluda bırakarak, duvardan atlayarak kaçıyor.”

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SAVCILIĞA BİLDİRİLMEMİŞ

DW Türkçe'nin aldığı bilgide ise İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği, yaralama suçuna karışan G. hakkında 19 Temmuz 2024 tarihinde üç ay süreyle karakola haftada iki kez imza vermesi şeklinde adli kontrol kararı verildiği belirtildi. Ancak katilin bu süreçte adli kontrol kararını ihlal ederek karakola imza atmaya gitmediği belirlendi. Buna karşılık polis merkezinin, bu durumu savcılığa bildirmedi. Adli kontrol ihlali, ancak Yunus Emre G.'nin polis Şeyda Yılmaz'ı vurması olayından sonra bildirildi. Yazıda, şüphelinin imza atmaya gitmediği belirtildi.

PINAR GEÇTİ: DEVLETE YALVARDIM

Katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti, katil oğlu hakkında konuşdu. Geçti, defalarca karakola giderek oğlu hakkında ihbarda bulunduğunu belirtirken, "O kadar ben devlete yalvardım. O kadar karakollara gittim. O kadar her şeyi söyledim. Bu çocuk madde bağımlısı, bu çocuk madde satıyor, bu çocuk madde kullanıyor. Bunların hepsini söyledim ben." dedi.

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