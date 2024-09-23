Polisimizi şehit eden katilden küstah cevap! ‘Pişman mısın’ diye sordular

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yakalama sırasında çıkan arbede esnasında polis memurunun silahını alarak 37 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi.

Katil adliyeye, iki kadın polis tarafından, siyah çöp poşeti geçirilmiş halde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracıyla götürüldü.

"PİŞMAN MISIN?" SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Anadolu Adliye Sarayı'na da aynı şekilde getirilen ve Koridorda zaman zaman tekmelenen katil, basın mensuplarından birinin "Bir polis memurunu şehit ettin, pişman mısın?" sorusuna "Öyle bir şey yok. Bana saldırdılar" diyerek küstah bir cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

Dudullu Polis Merkezinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı. Suç kaydında 26 farklı dosyası bulunan 19 yaşındaki zanlının yakalanması için karakolda görevli polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile polis memuru Şeyda Yılmaz, peşinden gitti. Zanlı kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalandığı sırada çıkan arbedede saldırgan, polisin silahını alarak ateş etti.

Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) baş bölgesinden silahla ağır şekilde yaraladı. Yaralı polis, meslektaşları tarafından Ümraniye Hisar Hastanesine sevk edildi. Hastanede hemen ameliyata alınan emniyet mensubu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.