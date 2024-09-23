Şeyda polisi şehit eden suç makinası tutuklandı. Adliyeye çöp poşetiyle götürülmüştü

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. Adliyeye üzerine çöp poşeti giydirilerek götürülen zanlı tutuklandı.
İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti, yaşanan arbede sırasında bir polis memurundan aldığı silahla 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurdu. Yılmaz şehit olurken, çatışma sırasında 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Yunus Emre Geçti’ye yakalandıktan sonra polis merkezinde çöp poşeti giydirildi. Geçti, hayvanların götürüldüğü araca bindirip adliyeye sevk edildi.
Yunus Emre Geçti, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.