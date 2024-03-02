Polisim hakimim savcıyım diyen tutuklandı

Kaynak: İHA
Polisim hakimim savcıyım diyen tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Bu kişilerin kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıttıkları açıklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada ekiplerce ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık olaylarında kullandığı diz üstü bilgisayaralar ile çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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