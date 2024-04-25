Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Üfleme eğitimi verildi, 44. seferde başardı

Aksaray-Konya Karayolunda yol kontrolü yapan jandarma ekipleri şüphelendikleri bir kadın sürücünün kullandığı araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayarak hızla denetim noktasından kaçtı.

Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri karayolu ve aracın seyrettiği Aksaray istikametini adeta abluka altına aldı.

Jandarma ekipleriyle girdiği kısa süreli kovalamacanın ardından kadın sürücü 53 kilometre sonra şehir merkezi girişindeki polis ekiplerinin de 'dur' ihtarına uymadı.

Kaza riskine karşı ekiplerin kontrollü takip ettiği sürücü Tacin Mahallesi’nde E-90 Karayolu üzerinde yakalandı.

44. ÜFLEMESİNDE PES EDEN KADIN SÜRÜCÜ 0.97 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yakalandıktan sonra araçtan indirilen Gülten Nas Y. isimli sürücü rahat hareketleri ve tavırlarıyla dikkat çekti.

Kadın sürücüye ehliyet ve ruhsat kontrolü ile birlikte alkol kontrolü de yapmak isteyen polis memurlarının imtihanı burada başladı. Alkolmetreyi üflermiş gibi yapan 49 yaşındaki kadına, adeta üfleme eğitimi verildi.

Kadına defalarca alkolmetreyi üfletmeye çalışan polis memurları büyük bir sınav verdi. Zaman zaman dinlenmeye geçen ve su içen kadın sürücü alkolmetreye de güvenmeyince 3 farklı alkolmetre üfletildi.

43 kez üflüyormuş gibi yaparak ekipleri kandırmaya çalışan kadın sürücü 44. üflemesinde pes etti. Üfleme sonrası sürücünün 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

6 bin 439 TL alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilen kadın sürücünün ehliyetine de 6 aylığına el kondu. Otomobil ise sürücünün bir yakınına teslim edildi.

Polis ve kadın arasındaki yaşanan ilginç diyaloglar ise anbean kameralara yansıdı.