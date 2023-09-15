Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil takla attı

Isparta’da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil takla attı

Kaza, Gelendost ilçesi Uluyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde polisin dur ihtarına uymayan İ.A. (28) hakimiyetindeki 32 DZ 929 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

aw031430-02.jpgKazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.A., Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw031430-03.jpg Ağır yaralı sürücü ilk tedavisinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilirken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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