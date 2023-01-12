12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Polisin hırsızları yakaladığı yer şok etti

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan aranan ve haklarında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslardan biri bazanın altında diğeri halının arkasında yakalandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 16:05
Takip Et

Polisin hırsızları yakaladığı yer şok etti

Polisin hırsızları yakaladığı yer şok etti
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesi Anafartalar mahallesinde bir adrese operasyon yaptı. 

Operasyonda; 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık' suçundan 15 yıl 6 ay Kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.T. polis ekiplerince bazanın altında ele geçirildi.

"YAKIŞIKLI ÇIKARTIN"

Hakkında 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.S. ise halının arkasında saklanırken yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E.S. ve E.C.T., sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edilirken, şahıslar emniyet çıkışında kendilerini görüntüleyen gazetecilere; "Bizi yakışıklı çıkarın" diye seslendi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
1
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
2
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
3
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
4
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
5
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
6
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
7
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi geçici 27 personel alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi geçici 27 personel alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi geçici 27 personel alacak
﻿Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar gözaltına alındı
﻿Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar gözaltına alındı
﻿Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar gözaltına alındı
﻿Polisin hırsızları yakaladığı yer şok etti
﻿Polisin hırsızları yakaladığı yer şok etti
﻿Polisin hırsızları yakaladığı yer şok etti
﻿Evinden çıkarken boğazı kesilen 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
﻿Evinden çıkarken boğazı kesilen 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
﻿Evinden çıkarken boğazı kesilen 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.