Polisin kovaladığı narkotik şüphelisi aracında intihar etti

Kaynak: AA / DHA
Polisin kovaladığı narkotik şüphelisi aracında intihar etti

Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından kovalanan narkotik şüphelisi polisin çarparak durduğu aracının içinde intihar etti.

Atakum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan S.O, kullandığı 34 KHS 940 plakalı araçla kaçmaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi birimleri Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda aracı çarparak durdurdu. O sırada S.O, adlı şüpheli yanındaki tabancayla başına ateş etti.


Polisin yaptığı ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan S.O'yu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. S.O. burada doktorların tüm çabasına karşın yaşamını kaybetti.
Daha önce hakkında narkotik ekiplerince işlem yapıldığı belirlenen S.O'nun yine narkotik ekiplerince arandığı öğrenildi.

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Polisin kovaladığı narkotik şüphelisi aracında intihar etti
Polisin kovaladığı narkotik şüphelisi aracında intihar etti