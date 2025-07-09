Polisin sabır testi! Sürücünün verdiği cevap şoke etti

Olay, saat 04.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Aşık Reyhani Caddesi'nde yaşandı. Denetimler sırasında ekipler tarafından durdurulan 34 EB 874 plakalı otomobilin sürücüsü "Alkolmetreyi üfleyemiyorum" diyerek, nefesinin yetmediğini iddia etti.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, alkol kontrolünün hastanede yapılmasını isteyerek korktuğunu söylerken, ekipler sürücüye dakikalarca alkolmetreye nasıl üflemesi gerektiğini anlattı. Sürücünün üfleme girişimleri başarısız olunca, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "alkolmetre cihazını üflememek" maddesinden 26 bin 558 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 2 yıl el konuldu. Otomobil ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına çekildi.