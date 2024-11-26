Polisin şüphesi 4 kaçak göçmeni yakalattı

Kaynak: İHA
Polisin şüphesi 4 kaçak göçmeni yakalattı

Osmaniye'de polis ekipleri şüphelendikleri bir otobüsü durdurdu. Durdurulan otobüste 2'si kadın 4 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve göçmen kaçakların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Yunus Emre Mahallesi Otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan uygulamada bir otobüs durduruldu.

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Durdurulan otobüs içerisinde 2'si kadın, 4 Suriye uyruklu şahsın olduğu, şahısların resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkemize illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtildi.

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