Polisin uygulamasını gördü! ‘Para çekmeye geldim’ diye kendini savundu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü trafik denetlemesini görünce aracı park edip para çekmek için ATM'ye yöneldi. Alkol muayenesini reddeden sürücü para çekmeye geldiğini öne sürdü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde trafik denetlemesi yaptı. Yol üzerinde polislerin denetleme yaptığını gören Şahin B. (43), yönetimindeki 16 BLS 81 plakalı otomobilini durdurup araçtan indi.

Trafik denetlemesini görünce otomobillini ATM’nin yakınında durdurdu, cezadan kurtulamadı

Ekiplerin ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine Şahin B., ATM'den para çekeceğini öne sürdü. İşlem yapan sürücü para çekmedi. Polislerin alkol testini reddeden Şahin B., otomobili kendisinin kullanmadığını iddia etti. Bu arada sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Trafik denetlemesini görünce otomobillini ATM’nin yakınında durdurdu, cezadan kurtulamadı

Kimlik göstermeyen Şahin B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkolmetreyi reddetme suçundan 26 bin 550 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Trafik denetlemesini görünce otomobillini ATM’nin yakınında durdurdu, cezadan kurtulamadı

Trafik denetlemesini görünce otomobillini ATM’nin yakınında durdurdu, cezadan kurtulamadı

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