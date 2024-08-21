Polisle çatışmaya giren şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA
Polisle çatışmaya giren şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralamasının ardından olay yerine intikal eden polis ekipleriyle silahlı çatışmaya giren Baran Y, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandığı kaydedildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi'nde yer alan bir inşaatta gece bekçisini silahla yaralayan Baran Y., olay yerinden kaçtıktan sonra Gölbaşı Sokak'ta bir eve sığındı. Evin penceresinden havaya ateş açarak polisleri uzaklaştırmaya çalışan Baran Y., kendine zarar verme tehdidinde bulundu. Daha sonra bahçe kapısından kaçmaya çalışırken mahalle içinde polisle silahlı çatışmaya girdi. Yaklaşık 500 metre ileride, Altıner Sokak'ta yakalanan Baran Y., bu süreçte kendisini bıçakla yaraladı.

Şüpheli, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Baran Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Baran Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahallede yaşanan silahlı çatışma, çevrede büyük bir paniğe yol açtı.

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