Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu

Sosyal medyada yayınlanan video, kısa sürede viral oldu. Antalya'da polislerin götürmek istediği şüpheli gitmemek için uzun süre namaz kıldı.

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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 1

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.

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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 2

Son olarak paylaştığı yayınlanan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 3

Antalya'da yaşanan olayda, polislerin götürmek istediği şüpheli uzun süre namaz kıldı.

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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 4

O anlar kameraya yansıdı.

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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 5

Görüntülerde polislerin tam ekip aracına bindireceği sırada şüphelinin namaz kılmaya başlaması dikkat çekerken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 6

Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 7

Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.

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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 8
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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 9
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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 10
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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 11
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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 12
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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 13
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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 14
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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 15
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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 16
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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 17
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Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu 18
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