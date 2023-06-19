Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu

Sosyal medyada yayınlanan video, kısa sürede viral oldu. Antalya'da polislerin götürmek istediği şüpheli gitmemek için uzun süre namaz kıldı.
Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.
Son olarak paylaştığı yayınlanan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.
Antalya'da yaşanan olayda, polislerin götürmek istediği şüpheli uzun süre namaz kıldı.
O anlar kameraya yansıdı.
Görüntülerde polislerin tam ekip aracına bindireceği sırada şüphelinin namaz kılmaya başlaması dikkat çekerken ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı.
Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.