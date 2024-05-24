Polisler saya saya bitiremedi. Rekor kırdılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Polisler saya saya bitiremedi. Rekor kırdılar

Polisler bile şaştı kaldı. "Bir otomobile kaç kişi sığdırılır" rekorunu kaçak göçmenler Türkiye'ye getirdi. Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan araç, takip sırasında başka araca çarptı. Araç balık istifi kaçak göçmenle doluydu. Polisler göçmenleri saya saya bitiremedi.

Kaçak göçmenlerin Avrupa'ya kaçış yolu üzerindeki Edirne'de polisler aşırı yüklü bir aracı görünce durdurmak istedi. Bulgar plakalı aracın sürücüsü gaza bastı, polisler de peşine düştü. Takip kısa sürdü çünkü araç bir başka otomobile çarparak, durdu.

SÜRÜCÜ VE İKİ KAÇAK GÖÇMEN FİRAR ETTİ

Aracın kaza yapmasıyla birlikte Bulgaristan plakalı aracın şoförü ile iki kişi olay yerinde yaya olarak kaçtı. Polis kaçak göçmenler teker teker indirmeye başladı. Otomobilden tam 14 kişi çıktı. Şoförle birlikte kaçan iki kişiyle otomobil 17 kişi sığdırılmıştı. Sadece station model bir araç olan otomobilin bagajından 5 kişi çıktı.

KAÇAKLAR SURİYE, FİLİSTİN VE IRAK UYRUKLUYDU

Edirne'nin İstasyon Mahallesi Güney Çevreyolu'nda denetim yapan polisler Bulgar plakalı CB 2356 TH aracı aşırı yüklü olduğunu fark edince durdurmak istedi. Daha önceden göçmen kaçakçılığında kullanıldığı yönünde kayıt bulunan CB 2356 TH Bulgaristan plakalı otomobilin sürücü gaza basarak, kaçmaya çalıştı. Yaşanan takip sırasında önü kesilen otomobil, polis aracına çarptı. Sürücü ile 2 kişi yaya olarak kaçarken, otomobilde balık istifi şeklinde kadın ve çocukların da olduğu Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı, 1 lastik bot ele geçirildi.

Polisler kaçan üç kişinin yakalankası için çalışma başlattı. Kaçak göçmenler Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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