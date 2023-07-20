Polisler silahlarını peş peşe ateşledi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. İki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgayı ayırmak için polis ekipleri havaya ateş açtı.

Polisler silahlarını peş peşe ateşledi

İHA'nın haberine göre, olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Şehrin en işlek bölgelerinden olan kavşakta iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda araçlarından inen 4-5 kişilik iki grup birbirine girdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.

O esnada iki grup araçlarına binerek bölgeden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

aw939072-01.jpg

aw939072-02.jpg

aw939072-03.jpg

aw939072-04.jpg

aw939072-05.jpg

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Milli Takımın FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu Spor
Milli Takımın FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu
Güneş çarpmasına birebir iyi geliyor. Mucize karışım ortaya çıktı Sağlık
Güneş çarpmasına birebir iyi geliyor. Mucize karışım ortaya çıktı
Büyük tehlike kapıda. AB'den korkutan açıklama Güncel
Büyük tehlike kapıda. AB'den korkutan açıklama
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine kınama Dünya
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine kınama
Cennet hurması zayıflatır mı Şifalı Bitkiler
Cennet hurması zayıflatır mı
Canan Hoca, “İçmeyin kalp durdurur” dedi. Sağlık
Canan Hoca, “İçmeyin kalp durdurur” dedi.
Doları euroyu bilen adam Remzi Özdemir yine Merkez Bankası’nın faiz kararını önceden bildi Ekonomi
Doları euroyu bilen adam Remzi Özdemir yine Merkez Bankası’nın faiz kararını önceden bildi