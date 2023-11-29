Polisler sivil araçla gitti, değnekçi suçüstü yakalandı

Üsküdar'da sokak üzerinde park eden araç sürücülerinden otopark ücreti isteyerek değnekçilik yapan şahıs, suçüstü yakalandı.

KAYNAK: İHA
Polisler sivil araçla gitti, değnekçi suçüstü yakalandı

Burhaniye Mahallesi'nde sokak üzerinde park halindeki araç sürücülerinden otopark ücreti isteyen B.G. isimli şahıs, sivil araçla park yapan polisler tarafından suçüstü yakalandı.

B.G. hakkında Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

SİVİL ARAÇLA GİDİLDİ

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslara yönelik yürütülen denetimlerde, Üsküdar ilçesi Burhaniye Mahallesinde Sokak üzerine park eden araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen B.G. isimli şahıs, sivil araçla müşteri gibi gidilerek suçüstü yakalanmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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