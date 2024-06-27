Polisler trafik kabadayılarını bir güzel dövdü. Dayak yiyince akıllandılar

Polis ekipleri, Çanakkale’nin Çan ilçesinde gerçekleşen kazanın ardından, kazaya karışan kişilerden kimliklerini istedi. Kimliklerini vermek istemeyen ve polis ekiplerine zorluk çıkaran şahıslar, polislere zor anlar yaşattı. Kimliğini görmek isteyen polis memuruna, “Kimliğim yok, ne yapacaksın? Canımı mı alacaksın?” ifadesini kullanan bir şahıs, polise parmak salladı.

Polis memurları, vatandaşın dükkanının hasar aldığını belirterek, kazaya karışan şahıslara gereken işlemi uygulamak istedi. Karaya karışan şahıslardan biri, polis memuruna “Sen kime hava yapıyorsun? Sen kimsin?” ifadesini kullanarak Polis memurundan adını ve soyadını söylemesini istedi.

Polis ekiplerine zorluk çıkaran şahıs, “Sen kimsin?” diyerek polis ekiplerinin üzerine yürüyünce, ekipler şahısları copla dövdü. Görüntüler, kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken iki polis memuru olayın ardından görevlerinden uzaklaştırıldı.

BİR POLİS TUTUKLANDI

Sokak arasında yaşanan bu olay ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polislerden orantısız güç kullananlardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, görevli polis ekiplerinin davranışlarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilerek, "11.06.2024 Salı günü 00:30 sıralarında Çan ilçemizde meydana gelen bir trafik kazasına karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması sırasında görevli ekiplerimizin yaptığı davranışı hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu tutumları nedeniyle görevli 2 polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Çıkarıldıkları mahkemece polis memurlarından biri tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.