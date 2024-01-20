Polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Çok sayıda polis yaralandı

Kaynak: İHA
Polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Çok sayıda polis yaralandı
Edirne'de polisleri taşıyan servis aracı ile otobüs çarpıştı. Kaza sonucu 10'u polis, 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda vardiyadan dönen polis memurlarını taşıyan 22 DH 245 plakalı servis aracı ile turist yolcuları taşıyan Sıddık B. idaresindeki 34 GPC 799 plakalı otobüs, Kapıkule-Edirne yolunda çarpıştı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza sonucu yaralanan polisler ve servis şoförü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza sonucu Kapıkule-Edirne yolundaki trafik kontrollü şekilde sağlanırken, otobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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