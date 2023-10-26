Poliste peygamber sabrı varmış dedirten video. İzlerken sinir krizi geçirebilirsiniz

Beyoğlu'nda kaldığı otelde erkek arkadaşı ile kavga eden turist kadın taşkınlık çıkardığı için polis tarafından gözaltına alınmak isterken yaptığı hareketler sosyal medyada gündem oldu. Videoyu izleyenler poliste peygamber sabrı varmış dedi.

KAYNAK: DHA
Poliste peygamber sabrı varmış dedirten video. İzlerken sinir krizi geçirebilirsiniz

Oteller bölgesindeki sabah saatlerinde erkek arkadaşı ile birlikte otele yerleşen Fas uyruklu kadın, kısa zaman sonra arkadaşı ile tartışmaya başladı. Giderek büyüyen tartışmada kadın turist, otel odasındaki tüm eşyaları kırıp döktü.

otelgorsel1-001.jpegOtel çalışanları olaya müdahale etse de kadının saldırgan durumundan dolayı başarılı olamadı. Diğer müşteriler ve otel yönetimin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

gozalti2-001.jpegKALDIĞI OTEL ODASINI BİRBİRİNE KATAN KADIN TURİST POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Şikayet üzerine gelen polis, kadını ifadesi için polis merkezine götürmek istedi. Bir polisi itip tekme atan kadın, bir türlü sakinleştirilemeyince polis ekibi zor anlar yaşadı. Güçlükle araca bindirilen kadın polis merkezine götürüldü. Otel sahibinin arkadaşı Razzok Kıyı, "Otele bu sabah yerleştiler 1-2 saat sonra olay çıkardılar. Kadın, arkadaşıyla problem yaşamış, odadaki televizyon masa ve yatak odasını dahi kırmış. Polis geldi, kadın polise vurdu ve itti. Hap mı içmiş ne yapmış bilmiyoruz. Bütün oteli ayağa kaldırdı. Müşteriler rahatsız oldu, aileler var burada. Polis onları alıp karakola götürdü" diye konuştu.

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Turist kadının polislere zorluk çıkardığı anlar sosyal medyada yeniden gündeme gelirken, videoyu izleyen vatandaşlar “Poliste peygamber sabrı varmış” yorumlarında bulundu.

Sosyal medyada bir kez daha gündem olan videonun tam hali:

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