Polisten 13 yıl kaçabildi

Kaynak: İHA

Aksaray’da kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 yıllık firari polisin devriyesinde yakalandı. Mahkemeye çıkartılan adam tutuklandı.

Suç ve suçluların önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gece yarısı yaptığı devriyede Hacılar Harmanı Mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

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Kimlik kontrolünden geçirilen Y.Ş. isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) “Kasten Öldürme” suçundan arandığı ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 13 yıldır ise firar olarak arandığı tespit edildi.

Şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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