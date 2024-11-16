Polisten 30 kilometre kaçıp kaza yaptı. Alkolmetreyi patlatacaktı

Polisler bir sürücüye "Dur" ihtarında bulundu. Ancak o sürücü gaza basıp, kaçmaya başladı. Kovalamaca tam 30 kilometre devam etti. Sürücü kazayı yapınca, yakayı ele verdi. Polisler alkolmetreyi uzattı. Soför üfledi, sonucu belliydi.

Bürsa'da, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü Samet A. (30), kullandığı otomobille yaklaşık 30 kilometrelik takip sonrası kaza yaptı. Sürücünün 2.06 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi . Bölgede devriye görevi yapan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 41 VB 090 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçarken, polis ekipleri de aracı takibe aldı. Yaklaşık 30 kilometre süren takip sonrası şüphelinin otomobili, Kestel ilçesi Ankara Caddesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü Samet A.'nın yapılan testinde 2.06 promil alkollü olduğu tespit edilirken, otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı. (DHA)