Polisten düğün magandalarına operasyon

Edinilen bilgilere göre, Gülabibey Mahallesi Güzelyurt 25. Sokak üzerinde bir düğün töreninde silahla havaya ateş açıldı. Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine çok sayıda yunus ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan yunus ekipleri düğün evi ve çevresinde arama yaptı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu metruk bir evin bahçesi ve boş arazide 5 adet tüfek ve 2 kutu tüfek fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen tüfekler muhafaza altına alınırken düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen 2 kişi hakkında işlem yapıldı.