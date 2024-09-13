Polisten elleri kelepçeli halde kaçtı, camide yakalandı

Kaynak: DHA
Polisten elleri kelepçeli halde kaçtı, camide yakalandı

İzmir Çeşme'de cezaevine götürülmek üzere polis merkezinden çıkarıldığı sırada elleri kelepçeli halde kaçan tutuklu, saklandığı camide bulundu.

Çeşme'de geçen günlerde motosiklet hırsızlığına karıştığı suçlamasıyla yakalanan A.T., ifade işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemleri bitirilen şüpheli, daha sonra Çeşme Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan A.T. tutuklandı.

Aktarılanlara göre cezaevine götürülmek üzerine polis ekipleri ile polis merkezine giden A.T., elleri kelepçeli şekilde oradan kaçtı. Tutuklunun yakalanması için polis ekipleri çevrede arama çalışmalarına başladı. Uzun süren incelemelerin ardından firari tutuklu A.T., Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir camide saklanırken yakalandı. A.T. yeniden cezaevine götürüldü.

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