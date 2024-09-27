Polisten işyerlerine rekor ceza

Kaynak: İHA
Polisten işyerlerine rekor ceza

Mersin polisinin iş yerlerine yönelik yaptığı kapsamlı denetimde, usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine toplam 1 milyon 550 bin TL ceza uygulandı. 46 ekip ve 142 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, SGK ve Maliye ekipleri de yer aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, spa, sauna, hamam, masaj salonu ve umuma açık alkollü iş yerlerine yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. 46 ekip ve 142 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, SGK ve Maliye ekipleri de görev aldı.

aw296186-02.jpg

Denetimde 22 iş merkezi incelenirken, 292 şahıs kontrol edildi. Tespit edilen yabancı uyruklu kayıtsız 3 işçi ilgili kuruma teslim edildi. Usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine toplam 1 milyon 550 bin TL idari para cezası uygulandı.

Mersin Emniyet Teşkilatının halkın güvenliğini sağlama ve yasaların uygulanmasını teşvik etme konusundaki kararlılığını sürdüreceği bildirildi.

aw296186-01.jpg

Son Haberler
Snooker dünyasının efsanevi sesi 87 yaşında sustu
Snooker dünyasının efsanevi sesi 87 yaşında sustu
Kredi kartlarının bakiyesinde büyük artış. TCMB verileri ortaya koydu.
Kredi kartlarının bakiyesinde büyük artış. TCMB verileri ortaya koydu.
Gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
İki otomotiv devi Türkiye için yatırım planlıyor. Fabrika kurulması planlanan 2 şanslı il belli oldu
İki otomotiv devi Türkiye için yatırım planlıyor. Fabrika kurulması planlanan 2 şanslı il belli oldu
Yusuf Yazıcı’nın yeni takımını Yunan basını duyurdu
Yusuf Yazıcı’nın yeni takımını Yunan basını duyurdu