Polisten kaçan suçlu kapıdan girdi bacada yakalandı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, polis aracını görünce kaçmaya başlarken polis ile şüpheli arasında kovalamaca başladı. Polisten kaçan şüphelinin daha sonra bir binaya kapıdan girdiği tespit edilince olay yerine takviye ekipler çağrıldı ve ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak araştırma başlattı. İncelemelerde, şahsın binanın en üst katındaki havalandırma pervazını sökerek yan binaya geçtiği belirlenirken, yan binada yapılan kontrollerde şüphelinin bacanın yan tarafında yatar vaziyette bulunduğu görüldü. Şüphelinin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, birden fazla dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A. olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere Basın Sitesi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.