Polisten kaçan sürücü şehri birbirine kattı

Kartepe'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 06 COU 210 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. 28 Haziran, Gültepe mahallerine giden otomobilin peşine çok sayıda polis ekibi takıldı.
'Dur' ihtarlarına uymayan otomobil Kuruçeşme gişelerden otobana girdi. Körfez'den çıkan otomobil, Körfez Yeniyalı mahallesinde sokak üzerinde durduruldu. Kaçmaya çalışan otomobildeki biri kız iki kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, durdurulan otomobilde uzun süre arama yaptı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, kaçan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.