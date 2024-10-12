Polisten kaçan sürücü şehri birbirine kattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polisten kaçan sürücü şehri birbirine kattı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisten kaçan ehliyetsiz sürücü adeta şehri birbirine kattı. Sokak üzerinde durdurulan araçtaki iki kişi yakalandı, bir kişi kaçtı.

Kartepe'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 06 COU 210 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. 28 Haziran, Gültepe mahallerine giden otomobilin peşine çok sayıda polis ekibi takıldı.

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'Dur' ihtarlarına uymayan otomobil Kuruçeşme gişelerden otobana girdi. Körfez'den çıkan otomobil, Körfez Yeniyalı mahallesinde sokak üzerinde durduruldu. Kaçmaya çalışan otomobildeki biri kız iki kişi gözaltına alındı.

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Polis ekipleri, durdurulan otomobilde uzun süre arama yaptı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, kaçan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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