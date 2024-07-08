Polisten kaçanların motosikletine tren çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Polisten kaçanların motosikletine tren çarptı

Adana'da polisten kaçan motosikletli iki zanlı, hemzemin geçitte dengelerini kaybederek düştü. Zanlıların yaralı halde kaçmak için yerinden kaldırmaya çalıştığı motosiklete ise yük treni çarptı.

Yaralı iki kişi ise hastanedeki tedavilerinin sonrasında gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Bulvarı'nda gerçekleşti. Bulvar üzerinde devriye gezen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler üzerinde 2 kişinin olduğu plakasız motosikletten şüphelenip 'dur' ihtarı yaptı. Polisin uyarısını dinlemeyen motosikletli 2 kişi kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacada 2 kişi, birkaç yüz metre ilerdeki hemzemin geçitte dengelerini yitirerek motosikletten düştü. Yaralan 2 şüpheli kaçmak için motosikleti kaldırmaya çalıştığı sırada motosiklete Mersin yönünde giden yük treni çarptı.

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Polisler olay yerine ambulans çağırarak yaralanan 2 zanlının hastaneye kaldırılmasını sağladı. Hafif yaralanan 2 zamlı daha sonra gözaltına alındı. Motosikleti se hurdaya döndü.

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