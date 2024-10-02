Polisten kaçarken ortalığı birbirine kattılar: 2’si polis 4 yaralı

Eskişehir'de plakasız motosikletiyle polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı. Önce bir araca ardından da polis motosikletine çarptı. Olayda 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'deki olay, Emek Mahallesi Fahrettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız motosiklet ile seyir halinde olan 17 yaşındaki K.H., bölgede denetim yapan motosikletli polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli polis ekipleri ile kovalamaca haline giren K.H., cadde üzerinde karşı şeritten gelen C.C. idaresindeki 26 PE 366 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan plakasız motosiklet, polis memuru M.İ.'nin kullandığı 26 A 48647 plakalı motosiklete çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında, plakasız motosikletin sürücüsü K.H., 26 PE 366 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü C.C. ve 26 A 48647 plakalı motosiklette bulunan M.İ. ve F.Ü. isimli polis memurları yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan K.H., F.Ü. ve M.İ. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, C.C., ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.