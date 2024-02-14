Polisten kaçmaya çalışırken derede mahsur kaldı

Esenyurt’ta yabancı uyruklu bir şahıs, sokakta gördüğü polis ekiplerinden bilinmeyen nedenle koşarak kaçmaya çalıştı.

Şüpheli şahıs, kısa süreli kovalamacanın ardından yol üzerindeki Haramidere’ye atladı. Ancak suyun derinleşmesiyle derede mahsur kaldı.

Dere içerisinde kendi kendine dans ederek bir süre tuhaf sergileyen şahıs, açtığı kitabı okumaya başladı.

Ekiplerin uzattığı merdivene çıkmayı da reddeden şüpheli, saatlerce derede kaldı.

Şüpheli şahıs, yanına giderek müdahale etmeye çalışan İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerine de su sıçratarak kaçmaya çalıştı.

Uzun süren çalışmalar sonrası şüpheli yakalanırken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.