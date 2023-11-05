Polisten Karbonmonoksit uyarısı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, odun/kömür sobası kullanımının yoğun olduğu bölgelerde bilgilendirmeye devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Polisten Karbonmonoksit uyarısı


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, havaların soğumasıyla birlikte odun, kömür gibi ısınma aracı olarak kullanılan maddelerin yanması ile ortaya çıkan karbonmonoksit gazının; renksiz kokusuz olması nedeniyle fark edilmediğini, karbonmonoksit zehirlenmesinin baş ağrısı, bulantı, nefes darlığı, yığılma ve baş dönmesi gibi belirtilerinin olduğunu ve soba zehirlenmesinden korunmak için eskimiş baca borularının değiştirilmesi, baca ve boruların temizliğinin düzenli yapılması, yatmadan önce kömür atılmaması, lodoslu havalarda bacalar uygun değilse sobanın yakılmaması, rüzgar yönüne göre yön değiştiren baca kapaklarının kullanılması konularında 300 vatandaşa ve 12 muhtara gerekli tavsiyelerde bulunuldu.

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