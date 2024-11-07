Polisten kolej öğrencilerine siber güvenlik eğitimi

Kaynak: İHA
Polisten kolej öğrencilerine siber güvenlik eğitimi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özel bir kolejin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine siber güvenlik eğitimi verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün geliştirdiği SİBERAY programı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin siber suçlardan korunmaları, güvenli internet kullanımını öğrenmeleri ve dijital dünyanın risklerine karşı bilinçlenmeleri için eğitim verildi.

Ayrıca eğitimde internet kullanımından yasa dışı bahis sitelerinin tehlikelerine kadar geniş bir yelpazede bilgilendirme yapıldı.

Siber suçlarla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan çeşitli konular anlatıldı. Özellikle güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları ile yasa dışı bahis sitelerinin tehlikeleri gibi konulara dikkat çekildi. Yetkililer, bu gibi eğitimlerin öğrencilerin interneti daha güvenli bir şekilde kullanmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Polisten kolej öğrencilerine siber güvenlik eğitimi

Polisten kolej öğrencilerine siber güvenlik eğitimi

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