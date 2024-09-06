Polisten saklanan hırsız ölümden döndü

Kaynak: İHA
Polisten saklanan hırsız ölümden döndü

Kayseri’de yaşanan olayda, polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir hırsız, saklandığı çatı katında nefes darlığı yaşamaya başlamadan önce yakalandı.

Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, Z.R. ve R.J. adlı şahıslar, tanıdıkları İ.K.’den (40) bir poşet emanet aldı. Ardından Ö.S. (30) isimli başka bir kişi eve gelerek bir altın ve bir gümüş kolye, 13 bin TL, 500 dolar ve makyaj setini çaldı. Bu olay üzerine Z.R. ve R.J., İ.K. ve Ö.S. hakkında şikayette bulundu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Yapılan incelemelerde, İ.K. ve Ö.S.’nin daha önce de iki ayrı suçtan arandıkları belirlendi ve yakalama çalışmaları başlatıldı.

Polis ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda İ.K.’nin kaçıp çatı katına saklandığını tespit etti. Nefes almakta zorlanmaya başlamadan kısa süre önce saklandığı yerden çıkarılan İ.K., yakalandı. Hem İ.K. hem de Ö.S. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Son Haberler
RTÜK Başkanı duyurdu! Famagusta dizisi Türkiye'de yayınlanmayacak
RTÜK Başkanı duyurdu! Famagusta dizisi Türkiye'de yayınlanmayacak
İsrail, Türk aktivisti öldürdü. Gösteride açılan ateşle başından vuruldu…
İsrail, Türk aktivisti öldürdü. Gösteride açılan ateşle başından vuruldu…
Kripto paralarda kritik veri etkisi
Kripto paralarda kritik veri etkisi
15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 kaşık ve 1 çivi çıkarıldı
15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 kaşık ve 1 çivi çıkarıldı
Bursaspor'un maçı seyircisiz oynanacak
Bursaspor'un maçı seyircisiz oynanacak