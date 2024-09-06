Polisten saklanan hırsız ölümden döndü

Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, Z.R. ve R.J. adlı şahıslar, tanıdıkları İ.K.’den (40) bir poşet emanet aldı. Ardından Ö.S. (30) isimli başka bir kişi eve gelerek bir altın ve bir gümüş kolye, 13 bin TL, 500 dolar ve makyaj setini çaldı. Bu olay üzerine Z.R. ve R.J., İ.K. ve Ö.S. hakkında şikayette bulundu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Yapılan incelemelerde, İ.K. ve Ö.S.’nin daha önce de iki ayrı suçtan arandıkları belirlendi ve yakalama çalışmaları başlatıldı.

Polis ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda İ.K.’nin kaçıp çatı katına saklandığını tespit etti. Nefes almakta zorlanmaya başlamadan kısa süre önce saklandığı yerden çıkarılan İ.K., yakalandı. Hem İ.K. hem de Ö.S. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.