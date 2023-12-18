Polisten 'Sibergöz' operasyonu. 36 şehirde baskınlar düzenlendi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rahime Sezgin
Polisten 'Sibergöz' operasyonu. 36 şehirde baskınlar düzenlendi
Ödeme sistemleri, bileşim suçları, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliğine yönelik bir dizi operasyon gerçekleştiren polis, 36 şehirde 144 kişiyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ödeme sistemleri dolandırıcılığı, bileşim suçları, yasa dışı bahisi ve çevrimiçi çocuk müstehcenliğine yönelik düzenlenen operasyonlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Yerlikaya 36 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 144 kişinin yakalandığını açıkladı.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Yerlikaya, operasyonlarında, 4 adet meskene, 10 adet arsaya,1 adet özel tekneye,3 adet lüks marka araç ve 2 adet motosiklet 850.000 dolar değerinde kripto varlık, 3 adet kripto varlık soğuk cüzdan,4.210.000 TL ,101.634 Dolar ve 101.090 euroya el konulduğunu açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında şu noktalara değindi:

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