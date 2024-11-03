Polisten sıkı takip: Zehir taciri bakın nasıl yakalandı

Kaynak: İHA
Polisten sıkı takip: Zehir taciri bakın nasıl yakalandı

Samsun'da polisin sıkı takibi sonucunda eroin, kokain ve metamfetamin ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polisin takibi sonucu eroin, kokain ve metamfetamin ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu U.U.'nun (27) üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramada, satışa hazır 5 parça halinde toplam 28,89 gram eroin, 6 parça halinde toplam 2,12 gram kokain ve 17,35 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili U.U. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Polisten sıkı takip: Zehir taciri bakın nasıl yakalandı

Son Haberler
Ünlü çift 13 yıllık evliliğini sonlandırıyor
Ünlü çift 13 yıllık evliliğini sonlandırıyor
Narkotik köpeği "Eta", kilolarca uyuşturucu buldu
Narkotik köpeği "Eta", kilolarca uyuşturucu buldu
Adıyaman’da park ve bahçelerde asayiş uygulaması
Adıyaman’da park ve bahçelerde asayiş uygulaması
Derbide 3 oyuncuya kulübe yolu gözüktü! Mourinho sistem değiştiriyor
Derbide 3 oyuncuya kulübe yolu gözüktü! Mourinho sistem değiştiriyor
“Hain” filmi afişi yayınlandı
“Hain” filmi afişi yayınlandı