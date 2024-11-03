Polisten sıkı takip: Zehir taciri bakın nasıl yakalandı

Samsun'da polisin takibi sonucu eroin, kokain ve metamfetamin ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu U.U.'nun (27) üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramada, satışa hazır 5 parça halinde toplam 28,89 gram eroin, 6 parça halinde toplam 2,12 gram kokain ve 17,35 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili U.U. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.