Polisten şok asayiş denetimi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Polisten şok asayiş denetimi

Maltepe'de polis ekiplerinin şok asayiş uygulaması kapsamında araçlara yönelik denetimler yapıldı.

Maltepe'de polis ekiplerinin şok asayiş uygulaması kapsamında otomobillere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Maltepe'de 1 ilçe emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 5 komiser, 49 ekip olmak üzere toplamda 105 polisin katılımıyla şok asayiş denetimi yaptı.

Maltepe'nin Aydınevler, Zümrütevler, Fındıklı, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yapılan denetimlerde 86 halka açık yer denetlendi. 2 bin 142 araç, bin 124 motosiklet kontrol edildi. 11 bin 286 şahsa GBT yapıldı. Yapılan denetimde 1 ruhsatsız tabanca ile 7 fişek, 55,63 gram narkotik hap ele geçirildi.

13 aranan şahıs, 36 yoklama kaçağı, bir faili firar şahıs yakalandı; 2 vize ihlali, 6 yakalamalı araç, tespit edilirken 9 kişiye çevreye rahatsızlık vermekten dolayı 8 bin 793 TL ceza kesildi.

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