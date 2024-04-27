Polisten uyuşturucu tacirlerine darbe: 321 gözaltı

Kaynak: Haber Merkezi
Polisten uyuşturucu tacirlerine darbe: 321 gözaltı
Zehir tacirlerine 42 ilde darbe vuruldu. Narkoçelik 14 adı verilen operasyonda 322 kilogra uyuşturucu 135 bin hap ele geçerildi. Operasyonlarda 321 zehir taciri yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-14' operasyonunun sonuçlarını duyurdu. Yerlikaya operasyonlarda 322 kilo uyuşturucu madde 135 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda ise 321 zehir tacirinin gözaltana alındığını duyurdu.

10 aylık süreç içinde uyuşturucu tacirlerine karşı 39 bin 661 operasyon düzenlendiğini duyuran Ali Yerlikaya 121 ton uyuştuucu madde, 42 milyon adet uyuşturucu hap ile 157 milyon kök kenevir yakalandığını açıkladı. Bu operasyonlarda 31 bin 639 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Ali Yerlikaya 28 Bin 44 uyuşturucu tacirinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyanlarla ilgili yaptığı sosyal medya açıklaması şöyle:

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