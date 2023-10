Polistik over sendromu nedir? Polistik over sendromu belirtileri neler?

Polistik over sendromu son yıllarda görülme sıklığı artan bir kadın doğum rahatsızlığıdır. Doğurganlığı etkileyen polistik over sendromu tedavi edilmemesi durumunda bazı hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Peki, polistik over sendromu nedir? Polistik over sendromu belirtileri neler?