Polonya, Belarus sınırına asker yığıyor

Polonya Savunma Bakanlığı, Sınır Muhafızları Birimi'nin (Straz Graniczna) talebi üzerine devriye görevi yapmak üzere Belarus sınırına bin asker daha gönderme kararı aldı.

KAYNAK: İHA
Polonya, Belarus sınırına asker yığıyor

Polonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sınır Muhafızları Birimi'nin Belarus sınırına bin asker daha gönderilmesi talebinin Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından kabul edildiği bildirildi. Kararın, sınırdaki durum ve Sınır Muhafızları Birimi'nin talebi üzerine alındığı belirtildi.

"SINIRI KORUMAK ÜZERE DAHA FAZLA ASKERE İHTİYAÇ VAR"

Polonya İçişleri ve İdare Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Sınır Muhafızları Komutanı Tomasz Praga ile birlikte dün düzenlenen basın toplantısında, Belarus-Polonya sınırını korumak için daha fazla askere ihtiyaç duyduklarını belirtmişti. Sınırdaki kaçak göçmen baskısının arttığını, sınır hattında görev yapan Polonyalı güvenlik güçlerine yönelik saldırganlığın giderek arttığını ifade eden Maciej Wasik, kaçak göçmenlerin ellerine geçirdikleri şişe, taş, sopaları Polonyalı güvenlik güçlerine fırlattığını aktarmıştı. Belaruslu sınır koruma görevlilerinin rızası olmadan göçmenlerin sınır hattında barınamayacağını ileri süren Bakan Yardımcısı Wasik, geçtiğimiz Haziran ayında ise Polonya Sınır Muhafızlarına ait bir aracın camının Belarus tarafından açılan ateş nedeniyle delindiğini söyledi.

Polonya-Belarus sınırında Sınır Muhafızları'nın dışında halihazırda 2 bin asker görev yapıyor.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Marmaray’da trenin önüne atladı. Panik dolu anlar kamerada Güncel
Marmaray’da trenin önüne atladı. Panik dolu anlar kamerada
Yolcu otobüsünün ikram dolabından 12 kilo uyuşturucu çıktı Güncel
Yolcu otobüsünün ikram dolabından 12 kilo uyuşturucu çıktı
Kahramanmaraş'ta kömür işletmesinde hortum Güncel
Kahramanmaraş'ta kömür işletmesinde hortum
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yüzük mü taktı? Keşfet
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yüzük mü taktı?
Asena'nın acı günü Magazin
Asena'nın acı günü
Chelsea'de flaş Ziyech gelişmesi. Forma numarası verilmedi Spor
Chelsea'de flaş Ziyech gelişmesi. Forma numarası verilmedi