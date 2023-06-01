Polonya Belarus sınırını Belarus ve Rusya'dan gelen yük trafiğine kapattı

Polonya, Belarus ile olan doğu sınırını hem bu Belarus'tan hem de Rusya'dan gelen kamyonlara kapattı.

Polonya Belarus sınırını Belarus ve Rusya'dan gelen yük trafiğine kapattı

Polonya haber ajansı PAP'ın bildirdiğine göre yasak, iki ülkeden birinde kayıtlı kamyon, çekici, römork ve yarı römorklar için geçerli olacak.

Bu karar, Belarus Yüksek Mahkemesinin şubatta nefret suçundan sekiz yıl hapis cezasına çarptırılan Polonyalı-Belaruslu aktivist Andrzej Poczobut'un mahkumiyetini onamasına misilleme olarak görülüyor.

Polonya gazetesi Gazeta Wyborcza'nın 50 yaşındaki muhabiri Poczobut, şubatta verilen kararla mahkum edilmişti.

Karardan kısa süre sonra Varşova yönetimi, Bobrowniki sınır kapısını kapattı, Minsk yönetimi de Polonya kamyonları için sınır geçişlerini zorlaştırarak misilleme yaptı.

Polonya daha sonra Belarus'tan gelen kamyonlar için Kukuryki-Koroszczyn sınır kapısını da kapattı.

Belarus'ta 300 bin kadar Polonyalı azınlık mevcut.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belaruslu eski bir aktivist ve Nobel ödüllü Ales Bialiatski'ye mart başında verilen 10 yıllık hapis cezasını da kınamıştı.

(AA)

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Muğla’ya gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Muğla’ya gök gürültülü yağış uyarısı
Gıda zehirlenmelerinin yüzde 40'ından onlar sorumlu Sağlık
Gıda zehirlenmelerinin yüzde 40'ından onlar sorumlu
CHP'de üst düzey değişiklik hazırlığı. Kulislerden sızdı Siyaset
CHP'de üst düzey değişiklik hazırlığı. Kulislerden sızdı
İdil’de tırla biçerdöver çarpıştı: 1 ağır yaralı Güncel
İdil’de tırla biçerdöver çarpıştı: 1 ağır yaralı
Aylin Aslım’dan ‘TOGG’ davası açan Ferman Akgül’e tepki: Seçim sonucunu beklemiş Magazin
Aylin Aslım’dan ‘TOGG’ davası açan Ferman Akgül’e tepki: Seçim sonucunu beklemiş
Erden Timur gözünü devlere dikti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar heyecanlandı Spor
Erden Timur gözünü devlere dikti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar heyecanlandı
Bu ikili müthiş Şifalı Bitkiler
Bu ikili müthiş