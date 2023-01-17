17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Polonya’dan Ukrayna için silah çağrısı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Kiev'in daha fazla silaha ihtiyacı var. Çok sayıda modern ekipman transfer etmeye devam edersek Ukraynalıların Rusya'yı durdurma potansiyeli artacaktır." dedi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 13:31
Takip Et

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan Ukrayna'ya silah desteği çağrısı

Polonya’dan Ukrayna için silah çağrısı
+
Aa
-

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüklerini belirterek, "Kiev'in daha fazla silaha ihtiyacı var. Çok sayıda modern ekipman transfer etmeye devam edersek Ukraynalıların Rusya'yı durdurma potansiyeli artacaktır." dedi.

Duda, Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, Zelenskiy'nin kendisine "Asla pes etmeyeceğiz." dediğini aktardı.

Ukrayna'nın savaşın başından bu yana askeri desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Duda, bu konuda Zelenskiy ile görüştüklerinin altını çizdi.

Duda, "Kiev'in daha fazla silaha ihtiyacı var. Başkan bize hep bunu söyledi. Çok sayıda modern ekipman transfer etmeyi sürdürürsek Ukraynalıların Rusya'yı durdurma potansiyeli artacaktır." ifadesini kullandı.

Aynı oturumda konuşan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise savaş nedeniyle zor bir durum yaşandığına dikkati çekerek, "Bu zor durum karşısında bile birlik, beraberlik ve üretken bir birliktelik gösterebildik." diye konuştu.

Nauseda, Ukrayna'ya desteğin artırılması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda Polonya ile hemfikir olduklarını söyledi.

Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltmaya yönelik tüm faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Nausea, Litvanya'nın bunu bir yıl önce başardığını ve Avrupa Birliği genelinde de bunun gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
3
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
4
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
5
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
6
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
7
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
﻿Yasemin'i öldüren eski nişanlısına müebbet hapis! TEM yolu kenarına atmıştı
﻿Yasemin'i öldüren eski nişanlısına müebbet hapis! TEM yolu kenarına atmıştı
﻿Yasemin'i öldüren eski nişanlısına müebbet hapis! TEM yolu kenarına atmıştı
﻿Ali İsmail Korkmaz davasında yargılanan polis hakkında karar çıktı
﻿Ali İsmail Korkmaz davasında yargılanan polis hakkında karar çıktı
﻿Ali İsmail Korkmaz davasında yargılanan polis hakkında karar çıktı
﻿Buhar makinesi ile kenevir üretimi
﻿Buhar makinesi ile kenevir üretimi
﻿Buhar makinesi ile kenevir üretimi
﻿Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı
﻿Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı
﻿Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayrakları yasaklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.