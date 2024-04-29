Polonya Dışişleri Bakanı Putin'e yüklendi

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Polonya Dışişleri Bakanı Putin'e yüklendi
Avrupa'nın nükleer merkezi olma tasarısı gündeme geldiği ilk günden itibaren Kremlin'in hedef tahtası olan Polonya'nın Dışişleri Bakanı, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ağır konuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, Almanya'da yayınlanan Bild Gazetesi'ne verdiği röportajda ülkesinin Putin'in tehditlerinden korkmadığını belirtti. Putin'in yalnızca baskı ve kaba kuvvet anlayan bir zorba olduğunu söyleyen Bakan, demokrasi ile Moskova hükümetinin hiçbir alakasının kalmadığını da ifade etti.

Sikorski'nin verdiği demeçte Putin'i kızdıracak şu sözleri sarf etti:

"Bir seçeneğimiz var: Ya Ukrayna dışında mağlup bir Rus ordusuyla ya da Polonya sınırında mağlup bir Rus ordusuyla karşılaşacağız. O zaman Putin, Hitler'in Çekoslovakya'ya yaptığını yapacak. Yani Ukrayna'daki sanayiyi ve insanları alıp ölesiye çalıştıracak. Bütün haklarına, mallarına el koyacak. Bütün bunları yaşamaktansa Putin'i 500-700 kilometre uzaktaki Ukrayna'da durdurmak çok daha iyi bir fikirdir."

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