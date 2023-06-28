Polonya ilk Abrams tanklarını bugün teslim alıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülke ordusunu güçlendirmek için çabaladıklarını belirterek, "Silah altında 172 bin askerimiz var ve bugün ilk Abrams tanklarını teslim alıyoruz." dedi.

Polonya ilk Abrams tanklarını bugün teslim alıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'nın Torun şehrinde katıldığı bir konferansta, ülkeyi kendi ordusundan başka kimsenin savunmayacağının altını çizdi.

Güçlü olduklarını ifade eden Blaszczak, "Her türlü silahlı kuvveti geliştiriyoruz. Karşılaşabileceğimiz tüm tehditlere yanıt veriyoruz." dedi.

Mariusz Blaszczak, Polonya'nın ortak kültür ve değerlerle birleşmiş durumda olduğunu vurgulayarak, "Bu değerler Polonya askerleri tarafından savunulmaktadır. Sınırımızın ötesinde bir savaş yaşanıyor. Görevimiz mümkün olduğunca hızlı hareket etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya topraklarının her parçasını savunduklarını belirten Blaszczak, şunları kaydetti:

Polonya'nın doğusunda güvenlikten sorumlu yeni birimler oluşturuyoruz. Amacımız saldırganı caydırmak. Sovyet sonrası ile modern hava ve füze savunması arasında muazzam bir fark var. Güçlü Polonya ordusunu nicelik, teçhizatın modernizasyonu ve uluslararası işbirliği temelleri üzerine inşa ediyoruz. Silah altında 172 bin askerimiz var ve bugün ilk Abrams tanklarını teslim alıyoruz. Polonya'daki ABD kuvvetlerinin varlığını sürekli olarak güçlendiriyoruz.

Blaszczak, orduya kazandırılacak 116 Abrams tankı için ABD'li makamların onayının ardından kendisinin de sözleşmeyi onayladığını, 4 Ocak'ta bildirmişti.

Polonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abrams tankları için yapılan sözleşmenin toplam değeri 1,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bunun yaklaşık 200 milyon doları Polonya'ya verilen yardım fonları kapsamında ABD tarafından finanse edilecek.

Polonya, modernize edilmiş 116 tanka ek olarak 250 son teknoloji Abrams savaş tankı da sipariş etmişti.

(AA)

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