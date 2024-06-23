Polonya mucizeyi başardı

Kaynak: Haber Merkezi
Polonya mucizeyi başardı

2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde güçlü rakibi Brezilya'yı 3-2 deviren Polonya bronz madalya kazandı

Polonya Kadın Voleybol Takımı büyük bir başarıya imza attı... Tayland'ın başkenti Bangkok'da ­düzenlenen 2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele eden Polonya, 3.'lük maçında güçlü rakibi Brezilya ile karşı karşıya geldi.

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Huamark Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleyi 3-2 kazanan Polonya Milli Voleybol Takımı 2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde 3'üncü oldu. Karşılaşmanın setleri 25-21, 26-28, 25-21, 19-25 ve 15-9 tamamlandı. Bu sonuçla üçüncülük kürsüsüne çıkan Polonya, bronz madalyanın sahibi oldu.

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Polonya çeyrek finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ı 3-2'lik skorla devirip yarı finale çıkmıştı. Yarı finalde İtalya'ya 3-0 yenilen Polonya, Japonya'ya 3-2 yenilen Brezilya ile 3.'lük maçı oynamaya hak kazanmıştı.

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