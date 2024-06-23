Polonya mucizeyi başardı

Polonya Kadın Voleybol Takımı büyük bir başarıya imza attı... Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele eden Polonya, 3.'lük maçında güçlü rakibi Brezilya ile karşı karşıya geldi.
Huamark Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleyi 3-2 kazanan Polonya Milli Voleybol Takımı 2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde 3'üncü oldu. Karşılaşmanın setleri 25-21, 26-28, 25-21, 19-25 ve 15-9 tamamlandı. Bu sonuçla üçüncülük kürsüsüne çıkan Polonya, bronz madalyanın sahibi oldu.
Polonya çeyrek finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ı 3-2'lik skorla devirip yarı finale çıkmıştı. Yarı finalde İtalya'ya 3-0 yenilen Polonya, Japonya'ya 3-2 yenilen Brezilya ile 3.'lük maçı oynamaya hak kazanmıştı.
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