Polonya sınırlarını gözden geçiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Polonya sınırlarını gözden geçiriyor

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek, bugün Polonya'nın Belarus sınırında bir tampon bölge oluşturacağını bildirdi.

Polonya'nın oluşturacağı tampon bölge için uzunca bir süredir saha çalışması gerçekleştiriyordu.

Bugün ilan edilecek tampon bölgenin, sınırın en fazla yasadışı geçişin olduğu iki bölümü boyunca 60 kilometrelik bir alana sahip olması bekleniyor.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Mroczek, tampon bölgenin çoğuPolonya topraklarında olmak üzere 200 metre kadar uzanacağını, ancak Bialowieza Ormanı'nda 2 kilometreye kadar genişleyeceğini söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonyalı bir askerin sınırda bir göçmen tarafından ölümcül şekilde bıçaklanmasının ardından tampon bölgeyi yeniden devreye sokma planını duyurmuştu.

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