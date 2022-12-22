﻿15 günde 450 bin kişi grip oldu

Polonya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, 1-15 Aralık döneminde ülkede 450 binden fazla kişinin grip olduğunu açıkladı. Enstitü tarafından yayımlanan raporda, doktora giden 2 bin 925 kişinin hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Kasım boyunca 490 bin vaka kaydedildiği ifade edilen raporda, 1-15 Aralık döneminde ise toplam 453 bin 687 grip ve griple ilgili hastalık vakasının belirlendiği aktarıldı. Yayımlanan son verilere göre, ülkede 15-21 Aralık'ta 3 bin 774 Kovid-19 vakası kayıtlara geçti ve bunlardan 53'ü ölümle sonuçlandı.



AA