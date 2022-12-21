450 binden fazla grip vakası

Polonya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda, doktora giden 2 bin 925 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kasım boyunca 490 bin vaka kaydedildiği ifade edilen raporda, 1-15 Aralık döneminde ise toplam 453 bin 687 grip ve griple ilgili hastalık vakasının belirlendiği aktarıldı.

Yayımlanan son verilere göre, ülkede 15-21 Aralık'ta 3 bin 774 COVID-19 vakası kayıtlara geçti ve bunlardan 53'ü ölümle sonuçlandı. (AA)