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450 binden fazla grip vakası

Polonya'da 1-15 Aralık döneminde ülkede 450 binden fazla grip ve griple ilgili hastalık vakası kaydedildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:19
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Polonyada 15 günde 450 binden fazla grip vakası görüldü

450 binden fazla grip vakası
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Polonya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda, doktora giden 2 bin 925 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kasım boyunca 490 bin vaka kaydedildiği ifade edilen raporda, 1-15 Aralık döneminde ise toplam 453 bin 687 grip ve griple ilgili hastalık vakasının belirlendiği aktarıldı.

Yayımlanan son verilere göre, ülkede 15-21 Aralık'ta 3 bin 774 COVID-19 vakası kayıtlara geçti ve bunlardan 53'ü ölümle sonuçlandı. (AA)

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